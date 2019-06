Global Media esclarece que salários "estão a ser processados"

Os salários da Global Media "estão a ser processados", garantiu hoje fonte oficial da dona do Diário de Notícias e TSF, entre outros títulos, no dia em que o Sindicato de Jornalistas criticou o silêncio da administração da empresa.

Trabalhadores do grupo que detém o Diário de Notícias (DN), Jornal de Notícias (JN), TSF, entre outros meios, tinham avançado esta manhã à Lusa que não tinham recebido o salário no último dia útil do mês (hoje).