Gloria Guevara: "Segurança e facilidade em viajar é a principal preocupação do sector"

Gloria Guevara, presidente e CEO do WTTC, fórum mundial da indústria de viagens e turismo, aponta as principais ameaças e preocupações dos profissionais do sector a nível global, bem como o impacto das novas tecnologias para o turismo.