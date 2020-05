Glovo passa a aceitar encomendas por telefone para mercearia e parafarmácia

O popular serviço de compra, recolha e entrega de produtos da Glovo vai deixar de operar apenas através da aplicação móvel ("app"), passando também a aceitar encomendas através do telefone para pedidos de produtos de mercearia e de parafarmácia.

Lançada para atender "sobretudo a população sénior e outras camadas mais vulneráveis" que têm dificuldades no acesso à tecnologia e sem conta nesta plataforma, esta linha telefónica direta (21 145 1610) está disponível todos os dias entre as 11h e as 17h, para registar pedidos até 50 euros e um máximo de nove quilos.

De acordo com a informação enviada às redações esta segunda-feira, 18 de maio, estas encomendas devem ser pagas em dinheiro, com a empresa fundada em 2015 em Barcelona a recomendar que seja preparado um envelope com a quantia certa para entregar aos estafetas, cumprindo as medidas de higiene e segurança implementadas nas entregas.

Encabeçada em Portugal por Ricardo Batista, esta companhia de distribuição – tornou-se um "unicórnio" em dezembro de 2019, após ser avaliada em mil milhões de dólares numa ronda de investimento – avança agora com este serviço complementar em parceria com a Sonae MC, que detém as marcas Continente (retalho alimentar) e Well’s (medicamentos não sujeitos a receita médica)

"Queremos continuar a apostar na parceria que temos com a Glovo, respondendo às necessidades dos nossos clientes, sobretudo quando mais precisam. Esta é mais uma oportunidade de fazer com que os nossos produtos cheguem rapidamente a casa dos nossos clientes", refere Pedro Santos, Diretor de e-commerce da Sonae MC, citado no mesmo comunicado.

Em Portugal, o serviço da Glovo está disponível em 34 localidades: Amadora, Almada, Aveiro, Barreiro, Braga, Cascais, Coimbra, Covilhã, Ermesinde, Évora, Faro, Funchal, Guimarães, Lisboa, Leiria, Loures, Maia, Marinha Grande, Matosinhos, Odivelas, Oeiras, Porto, Ponta Delgada, Póvoa de Varzim, Queluz, Rio Tinto, Seixal, Setúbal, Sintra, Torres Vedras, Viana do Castelo, Vila Nova de Gaia, Vila Real e Viseu.