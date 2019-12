GoContact cria ferramenta com base em inteligência artificial em parceria com o Google Cloud

A empresa ibérica de consultoria criou uma ferramenta de comunicação entre clientes e empresas com base em inteligência artificial em parceria com o Google Cloud.

A GoContact criou o IVR (Interactive Voice Responde), uma ferramenta de comunicação entre empresas e clientes com base na inteligência artificial, e tornou-se parceiro tecnológico do Google Cloud, anunciou a empresa, em comunicado.





Com a inteligência artificial, esta nova ferramenta permite que os clientes exponham melhor os seus problemas e reclamações e, mediante o reconhecimento de voz, a chamada irá ser dirigida para o departamento e agente mais adequado. O IVR é um serviço compatível com qualquer sistema de telefonia.



A GoContact adiantou que "com esta solução, as empresas podem reduzir o tempo das chamadas, aumentando o NPS (Net Promoter Scores), a satisfação do cliente e resolvendo os motivos de contato em menos tempo".



"Permite também automatizar cada vez mais os processos repetitivos dentro da organização, reduzindo significativamente os custos das operações dos clientes", concluiu.

"[Este é] um projeto criado pela GoContact, que facilita às empresas a comunicação com os seus utilizadores/clientes. Permitindo a estes, expor a sua razão de contacto de uma forma 100% natural. A partir de agora, as empresas vão conhecer as razões concretas pelas quais as pessoas sentem necessidade de entrar em contacto", disse Rui Marques, CEO da GoContact.