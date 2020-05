Goldman Sachs está otimista nas renováveis e aposta na EDP e EDPR

O Goldman Sachs publicou esta terça-feira uma nota de research onde dá uma perspetiva positiva para o setor das renováveis, destacando a EDP e a EDP Renováveis entre as apostas preferidas.

"Depois de 10 anos de aumento de concorrência, acreditamos que os retornos nos parques eólicos e solares vão registar uma inflexão positiva", dizem os analistas do banco numa nota de research a que o Negócios teve acesso, estimando também que há agora condições para o aumento das operações de concentração na indústria.

Um movimento que também pode "acelerar a rentabilidade do setor e ajudar o mercado a ficar mais confortável com a avaliação do aumento da capacidade no longo prazo", refere o Goldman Sachs.

Neste contexto, o Goldman Sachs estima que os movimentos de concentração no setor podem contribuir para um aumento entre 15 e 30% nas avaliações das cotadas e por isso recomenda exposição aos "grandes players" do setor: RWE, EDP Renováveis/EDP, Orsted, Iberdrola e SSE.

O Goldman Sachs tem uma recomendação de "comprar" para as ações da EDP, com um preço-alvo de 4,70 euros, assinalando que a reestruturação que a EDP está a efetuar no seu portefólio de ativos tem duas grandes vantagens para a empresa portuguesa: potencial de cristalização de valor e reforço do balanço. "Além disso, a empresa pode acelerar o crescimento nas renováveis", acrescenta.

Para a EDP Renováveis, uma das "escassas histórias de um ‘player’ puro de crescimento nas renováveis", a recomendação é de "comprar", com preço-alvo de 14 euros, um aumento de 50 cêntimos face aos anteriores 13,50 euros. O Goldman Sachs avalia os ativos da empresa a 14,9 euros por ação, aplicando depois um desconto de liquidez de 15%.

As ações da EDP caem 0,63% para 4,258 euros e os títulos da EDP Renováveis descem 0,68% para 11,64 euros.