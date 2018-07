Gonçalo Salazar Leite: "Taxas de deposição em aterro devem ser aumentadas"

Os custos acrescidos da energia que incidem sobre a indústria são uma preocupação para o presidente da Cembureau, para quem os combustíveis alternativos estão estão longe do seu potencial.





A pressão sobre as cimenteiras europeias coloca-se também em Portugal. Que passos estão a ser dados?

Portugal seguirá o mesmo caminho dos outros países da União Europeia (UE). O conjunto de técnicas e de investimentos que estão a ser aplicados através das fábricas na Europa também estão a ser feitos em Portugal.





Qual o impacto económico do sector em Portugal?

O valor acrescentado bruto da indústria cimenteira portuguesa é 70% nacional. As exportações da indústria de materiais de construção, incluindo a cimenteira, ultrapassam 3% do PIB, o seja, corresponde a uma Autoeuropa. Se não houver cuidado nas medidas que são tomadas podemos pôr em risco este sector.





Portugal devia deixar de fazer recair os custos acrescidos de que fala sobre as indústrias de energia intensiva?

Devia ser transversal à UE de forma a garantir condições de concorrência e igualdade. Mas é uma preocupação que devia existir. O conjunto de indústrias de energias intensivas na Europa, que são geradoras de emprego e de riqueza, estão altamente penalizadas directa e indirectamente por esta preocupação, por este custo acrescido, que existe e que se vai agravar no futuro. Por outro lado, temos o tema dos combustíveis alternativos, que são uma forma de reduzir o consumo dos combustíveis fósseis, e que está muito longe do potencial que pode atingir.





Como é que se aumenta esse potencial?

Temos nesta altura na Europa cerca de 43% de combustíveis alternativos, que passam com a maior das facilidades para 60% e tecnicamente podem ir até 95%. A indústria europeia do cimento tem capacidade para absorver nesta altura qualquer coisa como 15 milhões de toneladas adicionais de resíduos por ano. Isto significa menos 11 milhões de toneladas de carvão e menos 26 milhões de toneladas de CO2. Significa ainda poupanças de investimento público de cerca de 12 mil milhões de euros em incineradoras dedicadas. A UE reconheceu o co-processamento na indústria cimenteira como forma de valorização energética de material e estamos convictos que essa forma de utilização de resíduos vai ser muito mais acarinhada. Mas para isso precisamos que não exista deposição em aterro. E isso não está a acontecer nos países de igual forma. Depois precisamos de ter uma selecção, triagem e preparação dos resíduos adequada ao seu destino definitivo e uma boa parte desse resíduos pode ser utilizado na indústria cimenteira.





Como fonte de energia mas também na produção da matéria-prima?

No aproveitamento do próprio resíduo como fonte de matéria-prima alternativa.





Para isso acontecer é preciso que a legislação iniba a deposição em aterro?

É essa a intenção da UE, mas que está implementada de forma diferente em vários países.





No caso de Portugal, qual é o retrato?

Acha normal que haja operadores logísticos que trazem resíduos sólidos para os enterrar em Portugal, para os depositar em aterro dado o diferencial de taxas de deposição em aterro entre Portugal e outros países europeus? Nós temos das taxas [o seu custo] de deposição em aterro mais baixas da Europa.



Têm de ser aumentadas?

As taxas têm de ser compatíveis com os objectivos que são estabelecidos pelo Governo. Se o Governo estabelecer que não deve haver deposição em aterro então as taxas devem ser aumentadas.





Há outros travões a esse processo?

Todo o sistema de recolha, selecção e repreparação dos resíduos é um tema que pede algum investimento. Em Portugal há todas as condições para fazer esse processo. O ‘know how’ existe. É uma questão de haver a decisão política e regulatória adequada para que esses sistemas sejam postos em marcha. Existe, de facto, capacidade para processar quantidades adicionais de resíduos e proceder à sua valorização material e energética.