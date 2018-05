Google altera regras para comprar anúncios políticos

Reuters

O Google anunciou esta segunda-feira, 7 de Maio, a alteração das regras para a publicidade durante campanhas eleitorais. O gigante da tecnologia exige que aqueles que queiram fazer publicidade eleitoral durante as próximas eleições americanas devem provar que são cidadãos dos EUA ou residentes permanentes, segundo adianta a BBC News.



Além disto quem anuncia deve também revelar a origem do dinheiro do anúncio. Esta alteração faz parte de uma actualização das políticas do Google para tentar tornar os anúncios políticos mais "transparentes", de acordo com a BBC News.



"Os anúncios vão ter que fornecer uma identificação emitida pelo governo e outras informações importantes", afirma Kent Walker, vice presidente do Google, citado na BBC News.



Outras empresas do sector tecnológico actualizaram também as suas políticas na sequência de revelações de que algumas plataformas de anúncios foram intencionalmente mal usadas pela Rússia.



Esta nova política do Google segue igualmente mudanças no Facebook e no Twitter sobre a gestão de quem pode comprar espaço para a publicidade política.

Inicialmente este controlo nos anúncios políticos vai ser aplicado apenas nos EUA mas o Google quer estender a medida. O gigante da tecnologia vai ainda divulgar um relatório já este verão que diz respeito à publicidade eleitoral com o intuito de ser conhecido quem comprou anúncios e por que quantia.