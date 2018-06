Google anuncia unidade de formação e desenvolvimento do sistema Android em Portugal

O primeiro-ministro, por sua vez, salientou que a multinacional Google fez recentemente em Portugal "um investimento muito importante, tendo já criado 500 postos de trabalho".



"Agora, o anúncio da criação desta academia piloto para o desenvolvimento de aplicações com base na tecnologia Android é extremamente importante. A indústria das aplicações é algo que vale milhões e milhões de dólares ou euros no mercado global", justificou António Costa.



De acordo com o primeiro-ministro, a perspectiva da unidade portuguesa desenvolver estas aplicações Android "é obviamente uma grande notícia" para Portugal.



"Desejo que este projecto piloto tenha sucesso e que se possa desenvolver a partir de Portugal uma nova capacidade em termos de inovação em matéria de aplicações. Será a primeira vez que a Google o fará na Europa e espero que não seja a última em Portugal", declarou o líder do executivo.



António Costa considerou ainda que este passo dado pela Google "dará uma grande centralidade a Portugal como país líder no desenvolvimento de tecnologias", sobretudo no contexto do mercado europeu.



Perante os jornalistas, o "vice" da Google observou ainda que manteve "uma conversa séria e muito construtiva com os membros do Governo português".



Além de António Costa, estiveram na sede da Google o secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, e os ministros da Economia, Manuel Caldeira Cabral, e da Ciência e Ensino Superior, Manuel Heitor.



"A nossa apreciação é que Portugal é um dos países líderes da economia digital na Europa. Queremos continuar a apoiar os esforços do Governo português para desenvolver a digitalização da sua economia", afirmou Kent Walker.



Durante a visita à Google, o primeiro-ministro também se encontrou com 15 jovens que trabalham na multinacional em Mountain View.



No final, António Costa e os membros da comitiva do Governo português tiraram com eles uma foto de família.

