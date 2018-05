Google enfrenta pedido de indemnizações de 3,6 mil milhões

A Google está no meio de um processo judicial, que envolve recolha de dados de utilizadores do iPhone. Os queixosos pedem um total de 3,2 mil milhões de libras (3,6 mil milhões de euros) de indemnização.

A Google está a ser alvo de um processo no Reino Unido relacionado com a recolha de dados de utilizadores de iPhone. Este processo conta já com 4,4 milhões de queixosos, que pedem um total de 3,2 mil milhões de libras de indemnização, revela a Bloomberg, que cita documentos que deram entrada no tribunal esta segunda-feira, 21 de Maio.

Os representantes destes utilizadores alegam que a Alphabet (dona do Google) recolheu de forma ilegal informação pessoal ao contornar as definições de privacidade do iPhone. Os queixosos acusam a Google de ter usado um algoritmo que permitiu que "developers" conseguissem aceder ao histórico de pesquisas dos utilizadores e recolhessem informações pessoais.