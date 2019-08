O Governo dos Estados Unidos quer ouvir as tecnológicas visadas pela "taxa Google" em França. Depois do período de consulta pública, que se estende até 26 de agosto, os Estados Unidos podem vir a atuar.

As gigantes tecnológicas Google, Facebook e Amazon vão pronunciar-se, numa audição com o Governo norte-americano em relação ao imposto que França impôs recentemente sobre as tecnológicas, o qual ficou conhecido como "taxa Google".





Em julho, o senado francês aprovou uma taxa de 3% que irá incidir sobre as receitas dos serviços digitais, colhidas em França, pelas grandes tecnológicas – isto é, aquelas que amealhem mais de 25 milhões de euros de receitas só no país da torre Eiffel e mais de 759 milhões de euros no negócio a nível global.