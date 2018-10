A Google adotou, pela primeira vez, uma posição pública relativamente às notícias em torno do alegado acordo com o Benfica , confirmado esta quarta-feira pelas águias a Record."A Google respeita a lei e está a agir em conformidade com um processo legal válido nos EUA. A Google notificou os utilizadores envolvidos que tiveram a oportunidade de contestar o processo legal num tribunal norte-americano", adiantou fonte da gigante tecnológica norte-americana.Como o 'New York Times (NYT)' deu conta na quarta-feira passada, o Benfica pediu à Google dados pessoais de vários criadores de blogues que publicaram e divulgaram ficheiros confidenciais presentes nos vários casos em que as águias estão envolvidas. Uma semana depois, as águias dão conta da existência de um acordo e adiantam ainda que em tempo "oportuno" serão divulgadas "as iniciativas que a nível judicial serão tomadas tendo em conta a prática dos crimes cometidos."Em causa está a divulgação dos emails por parte de três blogues. O acordo com a Google foi assinado no estado da Califórnia. De acordo com o 'Correio da Manhã' , "os encarnados desistiram da ação contra a gigante tecnológica e em troca receberam os elementos identificativos sobre os autores dos blogs que nos últimos meses têm tornado públicos os mails roubados ao Benfica".Refira-se que ontem o 'Jornal de Notícias' dava conta de que um tribunal da Califórnia tinha dado razão à Google e à Wordpress - que assim não teriam de divulgar dados de bloggers pedidos pelo Benfica - numa queixa apresentada pelo Benfica contra desconhecidos e empresas ligados à alegada utilização ilegal de correspondência do clube, mas deixando em aberto a possibilidade de clube da Luz apresentar uma nova queixa sobre o mesmo assunto, caso surgissem novos elementos.