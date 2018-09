Governador: Concentração de bancos além-fronteiras? “Será uma realidade a prazo”

Carlos Costa acredita que a concentração bancária transfronteiriça vai acontecer. E os alvos serão os que estão menos preparados para concorrer no mercado europeu.

O governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, acredita que a concentração de bancos, não no mercado nacional, mas à escala europeia, vai acontecer. E não é no longo prazo.



"A aceleração de movimentos de concentração bancária transfronteiriça não pode ser ignorada. Será uma realidade a prazo", alertou Carlos Costa esta terça-feira, 25 de Setembro, na conferência "Banca do Futuro", organizada pelo Negócios e que se realizou em Lisboa.



Segundo Carlos Costa, este "processo de concentração será tanto mais rápido quanto menos preparados estiverem os bancos para concorrer no mercado europeu". O governador disse duas vezes esta frase.



Para o líder do supervisor da banca, essa preparação "não significa apenas escala: significa eficiência e cost-to-income [comparação de custos com proveitos]". Carlos Costa pôs-se na primeira pessoa para explicá-lo: "Só me defendo se tenho capacidade para ser ágil".



Assim, frisou o responsável do Banco de Portugal, os bancos nacionais têm de pensar quais as suas necessidades de investimentos e onde querem apostar para concorrer no referido mercado europeu e não apenas nacional.



Para Carlos Costa, "é necessário que os bancos ajam mais e reajam menos". Um trabalho que deve começar já. E "o digital não é o único grande desafio" da banca portuguesa. "O futuro só se pode pensar resolvendo o presente". Créditos malparados e activos não rentáveis e cumprimento de requisitos regulatórios são aspectos que têm de ser olhados pelos bancos, alertou o governador.