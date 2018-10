Governo acredita que denúncia de acordo com sindicatos vai dar "solidez" à CGD

O Governo não vê razões para acreditar que a denúncia dos acordos de empresa, levado a cabo pela gestão da Caixa Geral de Depósitos, é um ataque aos trabalhadores, antevendo mesmo que tal poderá ser positivo para a solidez da instituição financeira.

De acordo com uma resposta do Ministério das Finanças a uma pergunta do PEV, que deu entrada no Parlamento esta terça-feira 30 de Outubro, a denúncia dos acordos, assinado com diferentes sindicatos, "contribui para um robustecimento da solidez da CGD".



A resposta é ao PEV, que perguntava ao gabinete de Mário Centeno se a denúncia dos acordos de empresa não configurava um "ataque feroz aos direitos dos trabalhadores" e se havia alguma intenção de intervenção por parte do Ministério nas negociações.

Assinada pelo chefe de gabinete de Mário Centeno, André Caldas, a resposta adianta ainda que aquela denúncia, decidida pela equipa de Paulo Macedo em Julho, "tem também como objectivo harmonizar as mesas negociais com as diversas estruturas sindicais representativas dos trabalhadores da CGD", alinhando com o acordo colectivo de trabalho da banca, que vem de 2016.

O acordo de empresa define as regras acordadas pelo banco público com os trabalhadores sindicalizados por cada sindicato com que chega a entendimento. Um dos objectivos do banco público é aliviar o encargo que tem com os custos com pessoal, além da redução de pessoal que já teve. A Caixa tem defendido que tem um custo salarial acima da concorrência, o que leva Paulo Macedo a dizer que está em desvantagem competitiva face aos concorrentes. Daí que pretenda mexer em aspectos para lá do vencimento base. Promoções automáticas, promoções por mérito e anuidades são aspectos em que a equipa de Paulo Macedo quer mexer.

O tema já levou à convocação de uma greve – a primeira em seis anos no grupo bancário – por parte de dois dos sindicatos da Caixa (Sindicato dos Trabalhadores das Empresas do Grupo CGD e o Sintaf), merecendo críticas também por parte dos outros dois sindicatos representativos do banco público (os filiados na Febase e o Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários).



"O Governo tem a expectativa de que as negociações entre a administração da CGD e os sindicatos decorram num ambiente construtivo e que se chegue a um compromisso satisfatório para todas as partes", segundo escreve o Ministério das Finanças na missiva enviada ao Parlamento.

Para já, os trabalhos estão ainda numa fase inicial – a gestão da Caixa crê que as negociações se podem estender até 2020. Aliás, o SNQTB chegou, no início deste mês, a criticar publicamente a ausência de novos passos por parte da instituição financeira.



Já o STEC, por João Lopes, disse há dias ao Negócios que as negociações tinham já iniciado, mas que os temas mais delicados ainda não tinha sido discutidos.



Enquanto não há novo acordo, o banco público continua a reger-se pelo acordo de empresa existente.