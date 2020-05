Governo admite alargar regime de tecto máximo de preços de gás de botija

O Governo pode vir a alargar o regime que prevê a fixação de preços máximos para o gás de botija, de acordo com um despacho publicado no fim de semana.

Depois de ter fixado preços máximos para o gás de botija durante o período de Estado de Emergência, o Governo admite estender esta medida após o Estado de Emergência. A hipótese integra a lista de alterações das medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pela covid-19.





"O membro do Governo responsável pela área da economia, conjuntamente com o membro do Governo responsável pela respetiva área setorial, quando exista, pode, com faculdade de delegação, determinar as medidas de exceção necessárias relativamente à contenção e limitação de mercado, de fixação de preços máximos para o gás de petróleo liquefeito", conhecido como o gás de botija ou garrafa, lê-se no despacho publicado a 9 de maio em Diário da República.