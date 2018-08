Governo anuncia 42 quilómetros de obras inexistentes na Linha do Douro

Ao contrário de uma publicação feita pelo Ministério do Planeamento no Twitter, as obras de electrificação no troço entre o Marco de Canaveses e a Régua só vão avançar no terreno a partir de Março de 2020.

A intervenção em curso para electrificar a Linha do Douro envolve apenas 16 quilómetros de via-férrea, entre o Marco de Canavezes e Caíde do Rei (Lousada), e não os 58 quilómetros que foram anunciados no final de Julho pelo Ministério do Planeamento.

A denúncia é feita na edição do Público desta sexta-feira, 3 de Agosto, notando que, além de ser mais curto o percurso que está a ser electrificado – e também renovado ao nível da sinalização, telecomunicações e plataformas das estações –, também a modernização no troço que se estende até à Régua está atrasado dois anos.

Em causa está uma publicação no Twitter feita pelo Ministério tutelado por Pedro Marques, quando a obra nos restantes 42 quilómetros, que vai custar cerca de 100 milhões de euros, ainda está em fase de projecto e afinal só deverá começar a ser realizada a partir de Março de 2020, tendo conclusão prevista para dois anos depois.

O que estamos a fazer na Linha do Douro:

eletrificação de 58 kms

renovação integral de via

sinalização e telecomunicações

modernização das plataformas das estações #investimento #ferrovia #iphttps://t.co/NPb54jI3G6 — Planeamento PT (@planeamento_pt) July 31, 2018

Segundo o mesmo jornal, nos restantes 70 quilómetros da Linha do Douro, entre a Régua e o Pocinho, não estão previstas obras de modernização nos próximos anos, dado que o projecto não foi considerado prioritário pela Infraestruturas de Portugal (ex-REFER) no âmbito do chamado Programa Nacional de Investimentos promovido pelo Executivo.