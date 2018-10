Governo apoia eficiência energética das PME com linha de 100 milhões  

A nova linha tem como objectivo "apoiar as empresas industriais e do turismo na implementação de projectos, que permitam a redução do consumo energético e a mudança das fontes energéticas fósseis para renováveis".

Depois de, em Maio, ter lançado uma linha de eficiência energética de 100 milhões de euros para empresas industriais, o Ministério da Economia lançou esta terça-feira uma nova linha, de igual montante e para o mesmo sector, mas agora destinada apenas às micro, pequenas e médias empresas (PME).

Esta linha tem como objectivo "apoiar as empresas industriais e do turismo na implementação de projectos, que permitam a redução do consumo energético e a mudança das fontes energéticas fósseis para renováveis", refere uma nota do Ministério da Economia.



A linha tem um prazo de vigência até dois anos após o seu início e uma dotação de 100 milhões de euros, sendo que o montante máximo de operação por empresa é de 2 milhões de euros.



Em Maio, o Governo tinha lançado uma nova linha de crédito no valor de 100 milhões de euros com o objectivo de tornar as empresas industriais mais competitivas.

A linha agora lançada vai permitir às empresas financiar projectos de substituição de equipamentos existentes por outros mais inovadores, modernos e eficientes na poupança de energia; implementar dispositivos de monitorização, de controlo e actuação que permitam optimizar as condições de uso e consumo de energia e trocar fontes de energia fóssil por energia proveniente de fontes renováveis.



Nova linha de apoio promove eficiência energética e competitividade de empresas



"Esta linha o que faz é trabalhar para promover a eficiência energética no sentido positivo às empresas, dar melhores condições para que elas próprias façam investimentos" nesta área, permitindo "aumentar a competitividade, diminuir custos e diminuir emissões", disse o ministro, à margem do lançamento da linha, numa cerimónia no Ministério da Economia, onde também esteve presente o ministro do Ambiente, João Matos Fernandes.





Questionado sobre se as empresas estão conscientes da necessidade de aposta na eficiência energética, Caldeira Cabral afirmou: "Penso que estão".



"Há muitas empresas com investimentos que se pagam em dois, três anos, e que conseguem em muitos casos reduzir a fatura energética em 20%, 30%, não apenas por reaproveitamento de calor, processos produtivos, mas também pela introdução de painéis solares, autoprodução", continuou o governante, citado pela Lusa.



"Com esta linha de crédito, que tem um período de carência de dois anos, as empresas podem desde logo" beneficiar da melhoria de eficiência energética e redução de custos, salientou, apontando que se espera que as poupanças geradas nas empresas sejam superiores àquilo que têm de pagar aos bancos.



Na sua intervenção, durante a cerimónia, o ministro do Ambiente, considerou ser "interessante" apresentar hoje a linha de apoio de eficiência energética. "no dia seguinte ao prémio Nobel da Economia ter sido atribuído àqueles que explicaram de forma evidente" as implicações que existem entre as alterações climáticas e a economia.



João Matos Fernandes defendeu a importância de "instrumentos" de apoio às empresas industriais e de turismo que as "corresponsabilizem".



"Estamos absolutamente conscientes de que a eficiência energética" é um desafio para as empresas, que "requer investimentos", aposta em fontes renováveis, tecnologias e processos inovadores.



"É investimento necessário para garantir a sustentabilidade e produtividade das empresas a longo prazo", acrescentou o ministro do Ambiente.