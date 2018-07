Governo aprova estratégia para promover produção de cereais

Reuters

A Estratégia Nacional para a Promoção da Produção Cerealífera (ENPPC) traça como meta que dentro de cinco anos o grau de auto-aprovisionamento – ou seja a percentagem do consumo que é assegurada pela produção interna – atinja os 38%, uma subida de 15 pontos percentuais face aos 23% registados em 2016.

O auto-aprovisionamento deverá, segundo os objectivos traçados, ascender a 80% no arroz, 50% no milho e 20% nos cereais praganosos (trigo mole, trigo duro, centeio, cevada, aveia e triticale).

Entre as 20 medidas propostas no documento agora aprovado contam-se a redução dos custos de energia, a simplificação do processo de licenciamento de infra-estruturas hidráulicas, dinamizar a produção nacional de semente certificada e de genética nacional, valorizar a produção nacional e o reforço do controlo sanitário à importação.

Veja a evolução no trigo e cevada: