Governo aprova fusão da EMEF com a CP

O Governo aprovou esta quinta-feira, 19 de dezembro, a fusão da EMEF na CP, com o objetivo de garantir a normalização e a melhoria da qualidade do serviço prestado pela empresa de comboios.

"O Conselho de Ministros aprovou hoje o decreto-lei que procede à fusão entre a CP – Comboios de Portugal e a EMEF – Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário", lê-se no comunicado do Conselho de Ministros, que acrescenta que o objetivo é "reforçar a capacidade operacional e funcional da principal operadora nacional de transporte ferroviário de passageiros".

O Governo detalha que a fusão é uma medida de "reorganização" que visa assegurar "a normalização e o reforço da qualidade do serviço público prestado pela CP" com ganhos de "qualidade, eficiência e racionalidade, permitindo melhor afetação de recursos, eliminando redundâncias e condicionamentos decorrentes da atual tipologia de organização".





Como o Negócios adiantou na edição desta quinta-feira, com a incorporação da EMEF, a CP passará a assegurar internamente a manutenção do seu equipamento ferroviário, sendo que os trabalhadores da EMEF mantêm todos os direitos e regalias, nomeadamente em matéria de retribuição, antiguidade, categoria profissional e conteúdo profissional e direitos sociais adquiridos. No final de 2018, a empresa de manutenção ferroviária empregava 1.031 trabalhadores.