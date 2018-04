Governo aprova investimento de 15,65 milhões para melhorar rede SIRESP

O Governo aprovou uma alteração do contrato entre o Estado e a gestora do Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP), alterações que serão sujeitas ao Tribunal de Contas.

"Assumindo diversas lacunas detectadas" no funcionamento do SIRESP "sem precedentes" no ano passado, o Governo assume a necessidade de "modificar de fortalecer o actual sistema".