O Governo também aprovou 9,6 milhões de euros para a Vision Box, empresa portuguesa que desenvolve soluções tecnológicas de segurança e identificação para aeroportos, o que deverá permitir criar 219 postos de trabalho até 2020.



Este dinheiro vai servir para a Vision Box "alargar o seu mercado alvo, através da transposição dos seus produtos e serviços para o sector do turismo, fortemente transacionável e internacionalizável, dotando assim esse sector de uma tecnologia ainda pouco divulgada no seu âmbito", segundo o despacho do Governo.

Este dinheiro vai servir para "desenvolver soluções tecnológicas" a "fim de promover a eficiência e a flexibilidade dos processos produtivos". Deste modo, a fábrica da Peugeot Citröen em Portugal espera ter "incrementos de produtividade e de automotização, a nível operacional".Este projecto conhecido por Indtech 4.0 envolve, além da PSA, a Universidade do Porto, a da Beira Interior, a Motofil - Robotics, a Rari, a Nedadvance - Machine Vision, a Critical Manufacturing e a Active Space Technologies.