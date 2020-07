Governo aprova proposta para recuperar empresas em "situação difícil" devido à pandemia

O Governo aprovou esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, uma proposta de lei que cria o processo extraordinário de viabilização de empresas (PEVE). A medida, prevista no Programa de Estabilização Económica e Social (PEES), pretende ajudar à recuperação de empresas que estejam em dificuldades devido à pandemia, e que provem que ainda podem ser salvas.



De acordo com o comunicado do Conselho de Ministros, o mecanismo, temporário e de natureza extraordinária é destinado "exclusivamente a empresas que se encontrem em situação económica difícil ou de insolvência, iminente ou atual, em virtude da COVID-19". O PEVE não pode ser utilizado por empresas que tenham processos especiais de revitalização pendentes.





A nota detalha que "a fim de garantir que seja tramitado de forma particularmente célere, além do encurtamento dos prazos e da supressão da fase da reclamação de créditos, atribui-se prioridade a este processo extraordinário sobre os demais processos também urgentes", como processos de insolvência, PER e PEAP.

Na mesma proposta consta outra medida incluída no PEES, sobre a obrigatoriedade de rateios parciais nos processos de insolvência, que facilitará os pagamentos aos credores nestes processos.

Aqui, o Governo destaca que "é essencial" que o Estado permita que as grandes somas de dinheiro que tem à sua guarda no âmbito de processos judiciais de insolvência, sejam, "no mais curto prazo possível, distribuídas aos credores, injetando liquidez na economia".



Este processo implica a "obrigatoriedade da realização de rateios parciais em todos os processos de insolvência pendentes em que haja produto de liquidação igual ou superior a €10000,00, cuja titularidade não seja controvertida".

Além deste mecanismo, e no contexto da pandemia, serão introduzidas "adaptações" no âmbito dos mecanismos já existentes de recuperação de empresas, "e prevê-se a atribuição de prioridade na tramitação de requerimentos de liberação de cauções ou garantias prestadas no âmbito de processo de insolvência, processo especial de revitalização ou processo especial para acordo de pagamento".