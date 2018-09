Governo avança com sociedades para investir em imobiliário até ao final do ano

O Governo quer apresentar até ao final do ano uma proposta de lei para a criação de sociedades de investimento em imobiliário, os chamados REIT (Real Estate Investment Trust), que só vão poder deter imóveis durante um longo período e dedicados ao arrendamento.





"São sociedades que terão o seu capital admitido à cotação e que captam poupanças para depois as investirem em imóveis para arrendamento de longa duração. As sociedades só poderão deter imóveis que terão de ter em carteira durante um período longo e têm que estar dedicados ao arrendamento. Isto não existe neste momento em Portugal", explicou o ministro-adjunto, Pedro Siza Vieira, à margem da Portugal Real Estate Summit, citado pelo Dinheiro Vivo e pelo Expresso.





Para isso, é necessário criar um regime fiscal e regulatório, que o Governo conta apresentar "a muito curto prazo", esperando que seja até ao final do ano. Questionado pelos jornalistas, o governante não adiantou mais detalhes, dizendo apenas que estão agora a ser definidas as características desses veículos.