Governo britânico anuncia intenção de alienar 7,7% do Royal Bank of Scotland

O governo chefiado por Theresa May revelou que pretende avançar com a venda de uma parcela de 7,7% do capital social do Royal Bank of Scotland, existindo a perspectiva de que a operação ascenda a 2,6 mil milhões de libras. Depois da operação, o Estado britânico vai passar a deter 62,4% do RBS.

Depois de concretizada esta alienação, a participação estatal no RBS vai recuar dos actuais 70,1% para 62,4%.