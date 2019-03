Governo cria grupo de trabalho para regular carros autónomos em Portugal

O grupo de trabalho vai também estudar as alterações legislativas necessárias para a realização de testes de veículos autónomos nas estradas portuguesas.

Marcos Brindicci/Reuters

O Governo decidiu criar um grupo de trabalho para avaliar as mudanças legais necessárias para a circulação de carros autónomos nas estradas portuguesas. A proposta para estas alterações terá de ser entregue até ao final de junho.



Este grupo tem como missão "estudar as alterações legislativas necessárias à introdução das novas tecnologias ligadas à condução autónoma no setor automóvel, designadamente a execução de testes de circulação de veículos devidamente equipados", lê-se no despacho publicado esta terça-feira, 19 de março.



De acordo com o mesmo documento, a proposta de regulamentação da realização de testes nas estradas portuguesas terá de ser enviada ao Governo até ao dia 31 de maio. E a avaliação das modificações legais necessárias à introdução da condução autónoma até final de junho.



O grupo de trabalho vai ser coordenado pelos Secretários de Estado da Proteção Civil, das Infraestruturas e Adjunto e da Mobilidade, e será constituído por representantes da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, da GNR, PSP, Instituto da Mobilidade e dos Transportes, Infraestruturas de Portugal, IAPMEI , Agência Nacional de Inovação e, entre outros, pelo Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas. A atividade destes representantes não é remunerada.



No despacho, o Executivo sublinha ainda que a regulamentação dos testes em Portugal "pode criar condições favoráveis para atração de investimento estrangeiro, criando oportunidades às empresas e às instituições de ensino superior portuguesas, permitindo-lhes apresentar as respetivas capacidades no setor, acrescentar valor e reforçar a imagem de Portugal como um país na vanguarda da evolução tecnológica".