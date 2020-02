a tecnológica chinesa, de acordo com o recomendado por Bruxelas.



No final de janeiro, a União Europeia emitiu um documento em que recomendava algumas ações a considerar pelos países europeus para se protegerem de possíveis ataques relacionados com a utilização desta nova tecnologia.





O Governo do Reino Unido seguiu a posição de Bruxelas neste campo e, no final de janeiro, anunciou que ia permitir que a chinesa Huawei participe na construção da rede de 5G no país, embora com restrições.

Uma semana depois de a União Europeia ter aconselhado os países que compõem a instituição a limitar a entrada de "players" de risco elevado para a segurança, como a gigante chinesa Huawei, o Governo chega-se à frente com a autorização de implemetação, mas sem referir, para já, se vão seguir a batuta europeia de limitar a ação d