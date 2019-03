De dia 12 de março, um dia antes do arranque da BTL, até 16 de março, vai ser apresentado um espetáculo de vídeo 'mapping', na Praça do Comércio, "sobre a história da cidade, as suas ligações a Portugal e recentes desenvolvimentos do destino".



Macau será o Destino Internacional Convidado da BTL, que decorre entre 13 e 17 de março, e a Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo nomeou Macau como Destino Preferido 2019. Razões pelas quais levaram a Direção dos Serviços de Turismo de Macau a organizar um expositor denominado "Sentir Macau Ao Seu Estilo", onde vai divulgar "o património da cidade classificado pela UNESCO" e a gastronomia do território asiático, apontou a mesma nota.



"No expositor haverá ainda experiências de viagem a Macau em realidade virtual, com a mascote do turismo de Macau, Mak Mak, a receber e entreter os visitantes", acrescentaram as autoridades.



Em paralelo, vai haver uma exposição com trabalhos de mais de 30 artistas de Macau, no dia 13 de março, na Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa.



No dia seguinte, grupos de dança de rua de Macau vão atuar na Praça do Rossio, Rua Augusta, Praça do Comércio e Ribeira das Naus.



A delegação de Macau vai ainda deslocar-se ao Porto, no dia 15 de março, para a abertura de uma exposição no Edifício Paços do Concelho, onde vão estar patentes "40 desenhos do talentoso jovem artista autista de Macau, Leong Ieng Wai, que retratam monumentos, praças e a vida da cidade".



Macau registou mais de 35,8 milhões de turistas em 2018, um aumento de 9,8% em relação a 2017.



A esmagadora maioria dos visitantes de Macau são do interior da China (25 milhões), um aumento na ordem dos 13,8%. Contudo, os números apontam para uma descida de 1,1% dos turistas internacionais (3,1 milhões).

