A extinção da sociedade Parque Expo ainda não está concluída, mas esta quinta-feira, 17 de Maio, o Conselho de Ministros aprovou o diploma que "define os termos e os efeitos decorrentes da extinção da sociedade Parque Expo 98".



Depois da assembleia-geral realizada em Novembro da sociedade, as condições para a extinção ficaram aprovadas, diz o



Assim, nessa "aprovada por deliberação unânime da assembleia-geral" foi decidida a transmissão do património restante da Parque Expo para o Estado. Agora, para a sua concretização, o conselho de ministros aprovou o diploma que " Depois da assembleia-geral realizada em Novembro da sociedade, as condições para a extinção ficaram aprovadas, diz o comunicado do Conselho de Ministros Assim, nessa "aprovada por deliberação unânime da assembleia-geral" foi decidida a transmissão do património restante da Parque Expo para o Estado. Agora, para a sua concretização, o conselho de ministros aprovou o diploma que "

Em conselho de ministros foi também autorizada a despesa necessária para que a Universidade de Lisboa faça a reabilitação e requalificação do Pavilhão de Portugal, garantindo que a traça original do edifício da autoria de Álvaro Siza Vieira "manterá a traça original".

vem clarificar e definir os aspectos procedimentais relevantes, bem como a reafectação de alguns terrenos".O diploma designa, ainda, a entidade que sucede à Parque Expo 98 "nas atribuições a esta cometidas no âmbito do Plano de Urbanização da Zona de Intervenção da Expo 98, e dos respectivos Planos de Pormenor", diz o comunicado do conselho de ministros, sem especificar.