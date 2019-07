Governo: Depósitos vão passar a estar garantidos por fundo nacional

O Governo aprovou a fusão do Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo (FGCA) ao Fundo de Garantia de Depósitos (FGD). Esta medida determina a concentração numa só entidade da função de garantia de depósitos do sistema bancário nacional.









Já em março, na apresentação dos resultados trimestrais, Licínio Pina, presidente do Crédito Agrícola, afirmou esperar o " mais cedo possível" que o Estado devolvesse à instituição "cerca de 200 milhões de euros" do Fundo de Garantia do Crédito Agrícola. De acordo com o Executivo, "um sistema único de garantia de depósitos a nível nacional permite uma maior mutualização dos riscos do setor e uma proteção homogénea dos depósitos, que se traduz numa eficácia acrescida do sistema".Tal como foi avançado pelo Público, no final do ano passado, o objetivo do Banco de Portugal passava porcolocar debaixo do mesmo chapéu todos os clientes bancários com depósitos até 100 mil euros constituídos no país, transferindo-os para o FGD.Já em março, na apresentação dos resultados trimestrais, Licínio Pina, presidente do Crédito Agrícola, afirmou esperar o " "Estamos à espera que o Ministério das Finanças aprove a legislação para a fusão com o Fundo de Garantia de Depósitos (FGD) e que nos devolva o dinheiro", disse então. Segundo o responsável, o FGCA tem neste momento "perto de 300 milhões de euros", dos quais 100 milhões serão integrados no Fundo de Garantia de Depósitos e servirão para assegurar o reembolso aos clientes da banca com depósitos até 100 mil euros. Os restantes 200 milhões serão "devolvidos aos participantes", explicou.

"Foi aprovado o decreto-lei que procede à transferência da função de garantia de depósitos do Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo para o Fundo de Garantia de Depósitos, passando este último a concentrar a função de garantia de depósitos do sistema bancário português", lê-se no comunicado divulgado esta quinta-feira, 25 de julho.