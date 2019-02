Governo destina 45 milhões para projetos sustentáveis. Transtejo e resíduos urbanos beneficiam

O Governo aprovou o lançamento de 10 avisos dentro do PO SEUR, um programa de investimento para projetos sustentáveis. Do total de 45 milhões, 15 milhões vão para a compra de novos barcos da Transtejo e 5 milhões para projetos de recolha de resíduos urbanos.

Miguel Baltazar/Negócios

O Ministério do Ambiente aprovou, esta quarta-feira, 27 de fevereiro, o lançamento de 10 avisos relativos a financiamentos de projetos num total de 45 milhões de euros.



Estas verbas são disponibilizadas no âmbito do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (PO SEUR), após a reunião da comissão interministerial de coordenação, liderada pelo Ministério do Ambiente.



Nesta reunião, ficou decidido o lançamento de quatro avisos-concurso e seis avisos-convite. Entre os primeiros quatro, destaca-se o "Valorização de Resíduos Urbanos - Projetos inovadores de recolha seletiva de fluxos valorizáveis e de resíduos perigosos contidos nos resíduos urbanos", no valor de 5 milhões de euros, informa o ministério na nota dirigida à imprensa.



Já no âmbito dos seis-avisos convite, a tutela do ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, realça a quantia de 15 milhões de euros dirigida à Transtejo, "que permitirá financiar parcialmente a aquisição de oito novos

barcos, do lote de 10 embarcações cujo concurso foi lançado a 15 de fevereiro".



Na passada quinta-feira, 10 de janeiro, o Conselho de Ministros aprovou o plano de renovação da frota da Transtejo, que inclui a compra e a manutenção de 10 novos navios que serão movidos a gás natural. Um investimento de cerca de 57 milhões de euros, que será essencialmente financiado pelo Fundo Ambiental, em cerca de 40 milhões de euros.



O PO SEUR é um dos 16 programas criados para a operacionalização da Estratégia Portugal 2020, no âmbito do qual o país vai receber 25 mil milhões de euros até 2020. Esta é uma parceria estabelecida entre Portugal e a Comissão Europeia que reúne a atuação dos cinco Fundos Europeus Estruturais e de Investimento - FEDER, Fundo de Coesão, FSE, FEADER e FEAMP.