Governo disponibiliza 150 milhões para empresas afetadas por falência da Thomas Cook

O Governo disponibiliza uma linha de apoio com um montante global de 150 milhões de euros para as empresas afetadas pela falência do operador turístico britânico Thomas Cook.





O gabinete do ministro detalha que "este plano visa aumentar a procura e os níveis de transporte aéreo e de operação turística nos seguintes mercados emissores: Reino Unido, Alemanha, França, Holanda, Irlanda, Polónia e mercados nórdicos".



Adicionalmente, o Governo "em parceria com a Associação de Turismo do Algarve e a Associação de Promoção da Madeira" vai disponibilizar 2,25 milhões de euros para um Plano Especial de Promoção para o Algarve e a Madeira, "que visa responder à quebra naqueles que são os dois destinos nacionais mais dependentes deste operador". Para este sábado está agendada uma reunião entre o Turismo do Algarve e o Turismo de Portugal com associações e empresas afetadas.



A Thomas Cook declarou falência na passada segunda-feira, 23 de setembro, e o impacto no setor do turismo ascende a "milhões de euros no Algarve", indicou à TSF o presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA). O mesmo responsável referiu ao Dinheiro Vivo que "há 16 ou 17 empresas" que já assumiram ter créditos sobre a Thomas Cook, mas que "ainda haverá bastantes empresas que não prestaram informação".

O Governo disponibiliza uma linha de apoio com um valor total de 150 milhões de euros para financiamento de necessidades de tesouraria para as empresas afetadas pela falência do operador turístico britânico Thomas Cook, indica esta sexta-feira o gabinete do ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, em comunicado.A linha, no âmbito do Programa Capitalizar, prevê que cada empresa se possa financiar até 1,5 milhões de euros em "condições vantajosas e por um prazo de três anos".