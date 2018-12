Governo diz que CP deverá manter-se como "operador interno" por 15 anos

A menos de um mês da liberalização do transporte ferroviário de passageiros na União Europeia, o ministro Pedro Marques diz que contrato de serviço público com a CP será assinado em breve.

O ministro do Planeamento e das Infra-estruturas, Pedro Marques, disse esta quinta-feira, 6 de Dezembro, no final do Conselho de Ministros que aprovou o decreto-lei que estabelece as regras gerais aplicáveis a todos os operadores de transporte ferroviário de passageiros, que a CP deverá manter-se por 15 anos como "operador interno" e que o contrato de prestação de serviço público deve ser celebrado "em breve".

Sem revelar o valor da indemnização compensatória que a empresa irá receber, na conferência de imprensa após a reunião semanal do Conselho de Ministros, o governante, citado pela agência Lusa, precisou que o contrato a assinar será de 10 anos, mas provavelmente irá estender-se por mais cinco anos.





Esta decisão inclui-se na transposição das regras europeias relativas à liberalização do sector ferroviário e enquadramento de serviços de interesse económico geral em contrato de serviço público.





O contrato de serviço público terá de ser assinado antes do final do ano, tendo em conta que a 1 de Janeiro de 2019 o transporte ferroviário de passageiros na União Europeia estará liberalizado.



O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira o decreto-lei que estabelece as regras gerais aplicáveis a todos os operadores de transporte ferroviário de passageiros, altera o regime jurídico aplicável à CP – Comboios de Portugal, e revê o regime de gestão e utilização da infra-estrutura ferroviária e acesso à actividade ferroviária, transpondo a Directiva 2016/2370.



"São assim introduzidos no ordenamento jurídico português os requisitos do chamado quarto ‘pacote ferroviário’, que garantem uma maior independência do gestor da infra-estrutura no que respeita às funções essenciais, assegurando um acesso equitativo pelas empresas de transporte de passageiros e reforçando uma maior coordenação entre ambos", diz o Governo em comunicado.