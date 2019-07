em Guifões, Porto, de forma a assegurar a recuperação do material circulante que se tornou obsoleto ao longo dos últimos anos, existindo mesmo a pretensão de criar um centro tecnológico ferroviário que garanta as condições necessárias à construção de um comboio português.



Ora, é precisamente no âmbito da estratégia de modernização do setor que surge a escolha de Nuno Freitas, desde logo porque a Nomad Tech foi constituída para modernizar as estratégias de manutenção na ferrovia, bem como encontrar soluções amigas do ambiente, a fim de providenciar reduções de despesa.



Tendo em conta a fusão da CP com a EMEF, o conselho de administração dos Comboios de Portugal será alargado para cinco elementos, uma decisão que será também confirmada no encontro do Conselho de Ministros desta quinta-feira.

Além de Nuno Freitas como presidente há ainda três novos nomes na administração:







Com 49 anos de idade, além de licenciado em engenharia eletrotécnica tem também um MBA pela

comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, no Parlamento, Pedro Nuno Santos afirmou que

decapitando a EMEF, que não tem capacidade oficinal e de trabalhadores para as necessidades da CP".





No final do mês passado, o Governo aprovou um novo plano estratégico para a CP que prevê um investimento plurianual de 45 milhões de euros, a contratação de 187 trabalhadores e a reintegração da EMEF nos Comboios de Portugal.Por sua vez, Carlos Nogueira é afastado pelo Governo das funções que ocupa desde 2017 devido à discordância relativamente à estratégia do ministro Pedro Nuno Santos, designadamente a aposta na recuperação de material circulante obsoleto.O plano tem ainda como objetivo a reativação das oficinas da EMEFPedro Moreira (vice-presidente), Maria Isabel Ribeiro e Pedro Ribeiro (ambos vogais). Já Ana Maria Malhó transita como a única administradora da CP a manter-se em funções.Universidade Católica do Porto e pela ESADE Business School Barcelona.Quanto esteve, no final de abril, na "o Estado tem de garantir o financiamento necessário para dar a volta à CP" e lamentou que que durante vários anos se tenha indo "

