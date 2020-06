O plano vai mobilizar um total de 3.750 milhões de euros, dos quais 300 milhões serão utilizados para a renovação do parque automóvel público, infraestruturas de carregamento elétrico, adaptação das cidades às novas necessidades de mobilidade e eletrificação dos transportes.



Outros 300 milhões vão ser usados na renovação do parque automóvel, a pensar na sua sustentabilidade e eficiência, 415 milhões para a investigação e desenvolvimento, 2.690 milhões para o investimento na indústria e 95 milhões para a formação profissional.



"Pretende-se fazer o que for necessário para amortizar as enormes perdas do setor em 2020 -- devido à covid-19 - enquanto lançamos as bases da indústria de amanhã: uma indústria que sairá reforçada com a eletrificação e a digitalização e que contribuirá para que o nosso país avance no caminho de uma transição ecológica justa", disse Pedro Sánchez, destacando a "unidade" dos agentes sociais e do executivo na preparação do plano.



Ainda este mês será lançada a segunda edição do 'Plano Moves', com uma dotação de 100 milhões (40 milhões em 2019), para a aquisição de veículos elétricos e a gás, infraestruturas de recarga ou sistemas partilhados de bicicletas elétricas, bem como ajudas à renovação da frota de todas as tecnologias (incluindo gasóleo e gasolina) no valor de 250 milhões para veículos de passageiros, comerciais ligeiros e industriais.



O montante da ajuda vai variar em função das emissões do veículo, sendo dada prioridade aos mais eficientes, e haverá uma ajuda adicional ao abate de veículos com mais de 20 anos, aos beneficiários com mobilidade reduzida ou pertencentes a famílias com um rendimento mensal inferior a 1.500 euros.



Em julho, o Ministério das Finanças vai implementar um programa de renovação da frota automóvel da Administração Geral do Estado (100 milhões), bem como a utilização parcial do excedente dos municípios para a renovação eficiente das suas frotas (mais 100 milhões).

Esta ajuda está incluída no plano de relançamento do setor automóvel apresentado hoje pelo primeiro-ministro, Pedro Sánchez, numa cerimónia com representantes das principais associações empresariais e sindicatos do setor automóvel.O setor automóvel é responsável por 10% do Produto Interno Bruto (PIB) e 9% do emprego em Espanha.