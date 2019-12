As expectativas do Ministério das Finanças para os dividendos do Banco de Portugal e da Caixa Geral de Depósitos constam da proposta de Orçamento do Estado para 2020, entregue esta segunda-feira no Parlamento.

No caso do BdP, o valor dos dividendos fica abaixo daquele que foi entregue este ano, no montante de 645 milhões. Já a Caixa entregou, em junho deste ano, os primeiros dividendos desde 2010, no valor de 200 milhões de euros.



Na apresentação de resultados dos primeiros nove meses do ano, o presidente do banco público, Paulo Macedo, tinha sinalizado que a instituição poderia entregar dividendos superiores a 250 milhões de euros. Esse seria, pelo menos, um cenário "plausível".



Contudo, o gestor alertou, também, que para pagar dividendos é preciso cumprir uma série de passos, incluindo a não oposição por parte do Banco Central Europeu (BCE).



"Lembro que só pagamos dividendos se cumprirmos 10 requisitos", disse Macedo, à data. Há, porém, uma diferença este ano, disse, explicando que é o facto de, no ano passado, ter sido necessária uma autorização prévia do BCE e este ano ter de haver uma não oposição desta entidade. "Mostra a evolução positiva da CGD".

