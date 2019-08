Governo faz balanço positivo e remete para o fim do dia avaliação final dos serviços mínimos

O Ministro do Ambiente afirma que só na CLC em Aveiras e no Algarve não foram cumpridos os serviços mínimos, mas deixa um balanço final para o final do dia. Reafirma que quem não cumpre está a cometer um crime e admite que a requisição civil pode vir a ser alargada a outras zonas do país.

Se ao final do dia se verificar que não foram cumpridos os serviços mínimos, o Governo avançará com um alargamento da requisição civil afirmou ao início da tarde o ministro do Ambiente, Matos Fernandes, numa conferência de imprensa convocada para fazer um balanço da situação ao terceiro dia da greve dos motoristas de transportes de matérias perigosas.

Até às 7 da manhã de hoje os serviços estavam a ser cumpridos "até com mais cargas", e depois "foi muito perturbadora a afirmação" do porta-voz do sindicato de que não iriam ser cumpridos os serviços mínimos, referiu o ministro. No entanto, depois de "um período de quase paragem entre as 7 e as 10 horas", verificou-se "uma recuperação em quase todos os locais de carga, menos em Aveiro", adiantou o ministro.

Na Prio "é um dia absolutamente normal, com 84 cargas", o equivalente a mais de 100% das cargas; em Leça da Palmeira saíram 62 camiões, o que representa 50% da produtividade e em Sines registaram-se 33 saídas, 70% produtividade e estão a ser ultrapassados os serviços mínimos", contabilizou o ministro. Já na Companhia Logística de Combustíveis (CLC), em Aveiras de Cima, o número foi menor em percentagem, com 128 saídas, das quais 36 para o aeroporto, mas apenas 30%, e, portanto, abaixo dos 50% decretados de serviços mínimos.

Ainda assim, Matos Fernandes considera que é cedo para fazer balanços definitivos. "Só no final do dia conseguimos saber se foram ou não cumpridos os serviços mínimos, sendo que nove equipas das Forças Armadas estão já a transportar combustível para o aeroporto de Lisboa", afirmou.





"Um caso inequívoco" é o registado em Loulé, no transporte para o aeroporto de Faro, onde todos os motoristas faltaram ao trabalho, mas o aeroporto está a ser abastecido por elementos da GNR. Aqui, sublinhou o ministro, estamos perante "um caso grave de incumprimento".