Governo formaliza propostas de modernização ao sector do táxi

O Ministério do Ambiente enviou esta segunda-feira às associações de taxistas as suas propostas para a modernização do sector do táxi, que têm agora até 27 de Setembro para se pronunciarem.

O Ministério do Ambiente enviou esta segunda-feira, 17 de Setembro, para as associações representativas do sector do táxi um projecto de portaria e um projecto de decreto-lei com alterações à regulamentação, no âmbito das políticas de modernização desta actividade.





Em comunicado, o gabinete de João Pedro Matos Fernandes adianta que as propostas, que estarão em audição directa até ao dia 27 de Setembro, incluem a uniformização da caracterização dos veículos, a fixação da idade limite das viaturas em 10 anos, bem como a possibilidade de suspensão do exercício da actividade por parte dos detentores de licença de táxi por um período de até um ano.





O Ministério do Ambiente recorda que os documentos em apreciação resultam do trabalho conjunto entre o Governo, o IMT, a ANTRAL e a FPT, no âmbito do Grupo de Trabalho informal para a Modernização do Setor do Táxi.