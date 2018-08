Bruno Simão

"Amanhã, uma garrafa de plástico reciclada irá custar menos ao consumidor", revelou a secretária de Estado da Ecologia Brune Poirson, numa entrevista publicada hoje no Le Journal du Dimanche.O consumidor será penalizado se eleger um produto não reciclado e poderá pagar até mais 10% caso opte por esta opção.Segundo Poirson, haverá uma etiqueta visível em todos os recipientes para indicar se o produto é proveniente ou não de fontes recicláveis.A meta é mobilizar o consumidor para alternativas com menor impacto ecológico e aumentar a baixa percentagem de reciclagem de plásticos.O Presidente francês, Emmanuel Macron, prometeu durante a campanha eleitoral alcançar 100% de reciclagem de plástico até 2025 em França, contra os 25% praticados actualmente, de acordo com dados da revista 60 Millions de Consommateurs.A difusão massiva nas redes sociais de imagens dos oceanos e da fauna marinha a sufocar sob os resíduos de plástico, e o lançamento de iniciativas como os "ataques ao plástico" -- reuniões de consumidores que juntam as suas embalagens à saída dos supermercados -- começam a gerar respostas políticas um pouco por todo o mundo.Para o presidente da Federação Francesa de Embalagens Plásticas (Elipso), Emmanuel Guichard, é importante que as alternativas ao plástico existam."Para as garrafas, é uma escolha do consumidor que é possível. Mas não devemos esquecer os outros. Hoje há plástico que não é reciclado", frisou.Por seu turno, Flora Berlingen, directora da associação Zero Waste France, disse esperar que os fabricantes "façam o seu jogo para que os consumidores não sejam prejudicados".