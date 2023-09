Portugal tem as maiores reservas de lítio da Europa já identificadas, o que até ao momento valeu ao país manifestações de intenção de investimento na cadeia de valor deste minério na ordem de 9.000 milhões de euros, afirmou ao Negócios fonte oficial do ministério do Ambiente e Ação Climática. "O país terá um papel importante no desenvolvimento da cadeia de valor do lí

...