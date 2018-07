Governo negoceia permanência da Web Summit em Portugal por mais dez anos

São várias as forças políticas que estão em conversações com o CEO da Web Summit, Paddy Cosgrave, no sentido de manter o maior evento de tecnologia do mundo em Lisboa na próxima década.

O Executivo de António Costa e a Câmara Municipal de Lisboa estão a negociar com a organização da Web Summit um acordo de 5 mais 5 anos, que, a ser bem sucedido, significa que o maior evento de tecnologia a nível global voltará à capital todos os anos até 2028, avança o Eco.





De acordo com fontes próximas do processo, as negociações estarão já na fase final, na qual se decidem questões jurídicas, mas nada é certo até ser oficialmente fechada. Isto porque, paralelamente, o CEO do evento, Paddy Cosgrave, tem recebido outras propostas, inclusivamente de Espanha.