Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, entre fevereiro de 2016 e 23 de fevereiro deste ano. Continuar a ler Jorge Ponce de Leão, que presidia à NAV desde janeiro de 2018, renunciou em abril deste ano para poder liderar a comissão de vencimentos do grupo Jerónimo Martins.



Ao Negócios, Ponce de Leão explicou então que a razão da renúncia à presidência da NAV se deveu a questões de exclusividade, que é exigida pelo estatuto do gestor público, salientando que saía "com pena" e "por uma imposição legal", mas também por "uma opção de voltar ao grupo" a que tem uma ligação desde 1975.



O Governo nomeou o general Manuel Teixeira Rolo para presidir à Navegação Aérea de Portugal - NAV Portugal, sucedendo a Jorge Ponce Leão, indica o comunicado da reunião do Conselho de Ministros desta quinta-feira. Egídia Martins e Francisco Fernandes Gil foram reconduzidos como vogais do conselho de administração da entidade de controlo do tráfego aéreo.Manuel Teixeira Rolo, de 59 anos, desempenhou o cargo de