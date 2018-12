Governo prevê aumento da quota de pesca em 2019

A ministra do Mar estima um crescimento da quota de pesca de Portugal no próximo ano de 10% a 15%, em espécies como lagostim, carapau, biqueirão e bacalhau.

A quota de pesca de bacalhau, carapau, lagostim, biqueirão e tamboril iá aumentar no próximo ano. Essa é a expectativa do Governo.





Em entrevista ao Negócios e Antena 1, a ministra do Mar diz que espera obter um crescimento da quota de pesca entre 10% a 15% na próxima reunião do Conselho Europeu das Pescas marcado para 17 e 18 de Dezembro.



"No biqueirão, no lagostim e até no bacalhau temos alguma expectativa de conseguir um pequeno aumento", afirma Ana Paula Vitorino, para quem Portugal tem tido "uma sorte que dá muito trabalho" e tem conseguido aumentar todos os anos as quotas de pesca na União Europeia.





A sardinha, cuja proibição de pesca subsiste até 15 de Maio de 2019, não vai estar em discussão neste Conselho. A ministra do Mar aguarda os estudos científicos em curso e as negociações que envolvem também Espanha para formular uma previsão.