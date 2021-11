Governo quer criar 25 mil empregos qualificados com os fundos do Portugal 2030

As escolhas e objetivos estratégicos do Governo no âmbito do próximo quadro comunitário de apoio, o Portugal 2030, passam por duplicar a despesa em Investigação e Desenvolvimento (I&D), criar 25 mil novos empregos qualificados nesta área, duplicar o número de novas empresas de base tecnológica e aumentar em 25% o número de patentes nacionais.

A estratégia do Executivo é revelada esta quarta-feira pelo jornal Público que adianta que o Governo avisa, no entanto, que continua a haver constrangimentos ao desenvolvimento económico, como a "reduzida notoriedade internacional de produtos e serviços portugueses" ou o facto de o país contar com um número relativamente reduzido de exportadores realmente relevantes - são pouco mais de 10% os exportadores que garantem o grosso das vendas ao exterior, lembra o Público.

As despesas em I&D têm vindo a aumentar e mais que duplicaram o seu peso no PIB desde o início do século, passando de 0,72% do PIB em 2000 para 1,58% em 2020 (provisório), refere o jornal, que cita fonte do Executivo. A percentagem assumida como meta para 2023 é de 3%.





De referir também que a despesa privada de I&D triplicou o peso no PIB desde o início do século XXI e em 2020, contavam-se 4300 empresas com atividades de I&D.