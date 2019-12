Governo quer lançar uma lotaria do património em 2020

Com esta nova lotaria, o Governo quer "envolver todos" na reabilitação do património cultural. Pormenores serão divulgados mais tarde.

O governo quer avançar no próximo ano com a criação de uma lotaria do património para "promover o envolvimento de todos na missão nacional de reabilitação do património cultural", escreve o Diário de Notícias na sua edição desta sexta-feira, 20 de dezembro.



A medida está inscrita na proposta Orçamento do Estado para 2020 e já constava do programa eleitoral do PS. Questionado, o Ministério da Cultura não adiantou pormenores e deixou a apresentação de informação detalhada sobre o novo jogo para depois.