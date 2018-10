Governo reitera nomeação de Carlos Pereira para a ERSE

Em resposta ao CDS o Governo reiterou a nomeação do deputado do PS para o regulador da energia, mesmo após a recente remodelação do Executivo.

O Governo reitera a nomeação de Carlos Pereira, deputado do PS, para a administração da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE). A informação foi avançada pelo deputado do CDS, Pedro Mota Soares, no arranque dos trabalhos da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas.





A resposta do Governo acontece no seguimento de perguntas enviadas pelos centristas após a remodelação do Executivo, que levou mesmo à passagem da área da Energia do ministério da Economia para o do Ambiente.





Mota Soares começou por explicar que "pode surgir uma dúvida (sobre a nomeação) e muitas futuras decisões da ERSE podem ser afectadas", por isso, a Comissão de Economia, devia reflectir sobre o assunto.