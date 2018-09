Em declarações à Lusa, Jorge Seguro Sanches explicou que estes dois impostos eram "o factor que levava a que o preço estivesse mais alto no mercado ibérico e era por isso que o 'clawback' era fundamental para o equilíbrio dos produtores entre Portugal e Espanha", admitindo que ocorram alterações neste mecanismo, o que pode ter impacto nas tarifas da eletricidade em Portugal.



O mecanismo 'clawback' foi criado em 2013 para travar ganhos dos produtores portugueses no mercado ibérico de electricidade, obrigando as eléctricas a devolver ao sistema uma parte dos ganhos que resultassem desses desequilíbrios regulatórios em relação a Espanha.



Questionado sobre outras medidas tendentes a descer a factura da eletricidade numa altura em que está a ser elaborado o Orçamento do Estado para 2019, Seguro Sanches remeteu para "15 de Outubro", data da entrega do documento pelo Governo no Parlamento.



Em Agosto, os governos de Portugal e Espanha anunciaram a criação de um grupo de trabalho para analisar a subida de preços no Mercado Ibérico de Electricidade (MIBEL), ressalvando que não descartavam a possibilidade de reforma do mercado.



"Queremos transmitir a nossa preocupação em relação aos preços altos que existem no MIBEL. Preços [superiores] a 20% dos do ano anterior e que exigem uma atenção redobrada por parte dos governos e reguladores", disse então Jorge Seguro Sanches, à margem de uma reunião com o homólogo espanhol, em Lisboa.



Por sua vez, o secretário de Estado da Energia do Governo de Espanha, José Domínguez Abascal, anunciou, na altura, que foi acordado "pôr em marcha" um grupo de trabalho para estudar o MIBEL e "a possível reforma do mercado".



Domínguez Abascal disse ainda que os dois governos estão empenhados "numa transição para as energias renováveis" que, "felizmente", já não são caras.



No início desta semana, os dois governantes voltaram a reunir-se à margem da reunião informal de ministros da Energia, na Áustria.

