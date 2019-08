Governo vai anunciar hoje estado de emergência energética

O Governo vai esta tarde declarar o estado de emergência energética e definir os serviços mínimos para fazer face à greve dos motoristas prevista para a próxima segunda-feira.

Em comunicado enviado às redações, o ministro do Trabalho convocou os "órgãos de comunicação social para uma conferência de imprensa a realizar esta tarde, pelas 18 horas, sobre a greve dos motoristas de matérias perigosas", que contará com a presença de Vieira da Silva, o Ministro do Ambiente e Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, e o Secretário de Estado das Infraestruturas, Jorge Delgado.

Segundo o Público, a conferência servirá para anunciar que o Governo decidiu desde já

decretar o estado de emergência energética que prevê a adoção obrigatória de uma série de medidas, bem como quais foram os serviços mínimos estabelecidos.

Na greve de abril, o estado de emergência energética só foi decretado após o início da greve.