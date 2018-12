Governo vai investir 23 milhões para promover a digitalização

O investimento insere-se no programa InCode.2030 que tem como objectivo aumentar as competências digitais dos portugueses.

O Governo vai reforçar o financiamento do programa InCoDe.2030, lançado no ano passado e que tem como objectivo aumentar as competências digitais dos portugueses. Para 2019 e 2021 tem previsto investir 23 milhões de euros.





No âmbito desta estratégia está previsto um orçamento de oito milhões de euros destinados à iniciativa "Comunidades Criativas para a Inclusão Digital", ao programa "Girls and Women in IT" e ao acesso generalizado dos serviços públicos e privados aos meios digitais".





O Executivo prevê também aplicar seis milhões de euros ao "eixo da Educação para reforço da extensão das competências de TIC dos mais jovens, nomeadamente através do programa "Computação na Escola" e cinco milhões para a formação em competências digitais.