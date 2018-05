Granadeiro estará a ser ouvido outra vez pela CMVM

Henrique Granadeiro estará a ser ouvido, novamente pelo regulador do mercado de capitais português. O ex-presidente da PT esteve nas instalações da CMVM no dia 18 de Abril. Em causa está a compra de papel comercial do GES, avança a SIC Notícias.

Miguel Baltazar/Negócios

Henrique Granadeiro, ex-presidente da Portugal Telecom, estará a prestar declarações na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) no âmbito da compra de papel comercial do Grupo Espírito Santo (GES) por parte da operadora de telecomunicações.

A notícia está a ser avançada pela SIC Notícias.

O responsável esteve no dia 18 de Abril a prestar declarações na CMVM. Na altura a notícia também foi avançada pela SIC Notícias.

A PT tinha aplicado em papel comercial da Rioforte 897 milhões de euros, aquando da falência da empresa.

Durante anos, a PT investiu em dívida de empresas do GES. As últimas emissões de dívida não foram reembolsadas, provocando uma perda potencial de quase 900 milhões de euros. Mas desde 2012, a PT recebeu de juros mais de 60 milhões do GES.