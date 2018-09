O Jornal de Negócios vai realizar o Grande Encontro Banca do Futuro, no próximo dia 25 de Setembro.



A transformação digital, a tendência customer-centered, as alterações à regulação entre outros factores, estão a impor uma mudança significativa no sector Bancário. Esta iniciativa tem como objectivo antecipar as principais mudanças no sector e debater os principais desafios que se impõem.



Data: 25 de Setembro (09h-13h)

Local: Ritz Four Seasons Hotel Lisboa

www.bancadofuturo.negocios.pt



Programa

09h00 Recepção dos participantes

09h30 Nota de Boas-Vindas

André Veríssimo, Director, Jornal de Negócios

09h35 Abertura Institucional

Ricardo Mourinho Félix, Secretário de Estado Adjunto e das Finanças

09h55 How Digital Transformation is Changing the Banking Industry

Norris Koppel, Fundador e CEO, Monese

10h15 Transformação digital do sector bancário

António Miguel Ferreira, Managing Director, Claranet Portugal

Ricardo Chaves, Director Comercial, SIBS

Paulo Costa Martins, Sócio, Cuatrecasas

Pedro Pinto Coelho, Presidente, AFIP- Associação FinTech e InsurTech Portugal

11h15 Coffee Break

11h30 Banca do futuro

António Ramalho , Presidente da Comissão Executiva, Novo Banco

António Vieira Monteiro , Presidente da Comissão Executiva, Santander *

Miguel Maya , Presidente da Comissão Executiva, Millennium bcp

Pablo Forero , Presidente da Comissão Executiva, BPI

Paulo Macedo , Presidente da Comissão Executiva, Caixa Geral de Depósitos

12h30 Sessão de Encerramento

Carlos Costa, Governador, Banco de Portugal

* a confirmar