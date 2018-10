Grande Lisboa vai ter autocarros com marca única

Carris Metropolitana é a operadora que vai reunir as empresas de transporte público rodoviário dos 18 concelhos da Área Metropolitana de Lisboa a partir de 2020. Antes disso terá lugar a redução do preço dos passes.

A Área Metropolitana de Lisboa (AML) vai passar a ter em 2020 uma marca única de transportes públicos a servir os 18 concelhos. O Conselho Metropolitano de Lisboa aprovou esta quarta-feira a criação da Carris Metropolitana, que deverá entrar em funcionamento pleno em Janeiro de 2020.



Antes disso, em Abril do próximo ano, já vai estar disponível o passe social único, que irá custará um máximo 40 euros e funcionar em todos os meios de transporte da AML As crianças até aos 12 anos não pagam transporte e, por família, o pagamento total máximo será de 80 euros (dois passes sociais). Dentro do município de Lisboa, os passes vão custar 30 euros.



De acordo com a agência Lusa, a nova empresa, com um mapa único de rede e novos autocarros amarelos, vai operar nos 18 concelhos da AML e vai centrar a bilhética e o tarifário, actualmente assumidos pela empresa OTLIS.

O mapa de rede deverá ser definido nos próximos meses com o contributo das autarquias abrangidas e terá em conta carreiras que vão ligar os concelhos e outras que farão rotas dentro de cada município.



O novo passe permitirá que, por exemplo, um utente viaje de Sesimbra a Lisboa pelo máximo de 40 euros, o mesmo

preço que pagará quem se deslocar de Vila Franca de Xira, Almada ou Montijo para a capital, eliminando-se os cerca de dois mil tipos de passe que existem actualmente.





A partir do início de 2019, a AML vai abrir concursos em lotes para que os operadores privados possam concorrer a operar em determinadas zonas, mas terão de o fazer sob a marca Carris Metropolitana. "As referências dos autocarros são únicas, mas depois as empresas operadoras poderão ser diferentes", explicou Fernando Medina, presidente da AML, em conferência de imprensa, citado pela Lusa.